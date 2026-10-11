Gasperini: "Il rosso a Malen? Non è gioco violento. Così vale tutto"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato a Dazn l'espulsione di Donyell Malen nel match di oggi contro il Como: "Non lo so, va bene. C'è un fallo ripetuto su Malen. Dire che faccia un gioco violento è veramente difficile da sostenere. Ha avuto uno slancio dopo essere stato trattenuto e ha toccato la palla: quello che è brutto è il salto, ma non c'è l'intenzionalità di far male, non è nelle sue corde.

Un episodio che ha imbruttito la partita. Fermando il fotogramma è facile da giudicare, il calcio però è fatto di azioni: in questo modo si può giustificare tutto, in questa occasione non c'è nessuna volontà e nessuna determinazione a far male. Sarebbe ora di smetterla con i fotogrammi, falsificano la realtà e da quest'anno si vede un calcio più vero per favore non torniamo indietro con questi fotogrammi assurdi".