Serie A, Marchetti arbitro dell'anticipo tra Pisa e Atalanta

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido è l'arbitro designato dall'Aia per dirigere Pisa-Atalanta, anticipo della 21/a giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20.45. Assistenti Meli e Luciani, quarto uomo Marinelli. Al Var Marini, avar La Penna. (ANSA).