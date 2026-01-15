Serie A, Bologna in campo contro il Verona prima della viola. Le formazioni
Italiano in campo prima della sfida contro la Fiorentina. Alle 18:30 si troverà davanti l'ultima della classe, al pari del Pisa, il Verona, che deve approfittare di questa partita per tornare a farsi sotto nella lotta salvezza. Il Bologna, dopo la finale di Supercoppa Italiana, non riesce più a vincere, è addirittura dal 22 novembre che i rossoblù non ottengono tre punti in campionato e per tornare al successo Italiano opta per un leggero turnover con ... Ecco le formazioni delle due squadre:
Le formazioni ufficiali di Verona-Bologna
Hellas Verona(3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Niasse, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Giovane, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Isaac, Gagliardini, Fallou Allenatore: Paolo Zanetti
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. A disposizione: Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Immobile, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana, Fabbian Allenatore: Vincenzo Italiano Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia) Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia), Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia)
