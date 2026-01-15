CSC Flash, la Roma prepara l'offerta per Fortini. Nuovi contatti per Fabbian
Torna l'appuntamento di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".
Pressing della Roma per Fortini.
La Roma è pronta ad una nuova offerta per l'esterno classe 2006 della Fiorentina dopo la prima da 10 milioni ritenuta troppo bassa dal club gigliato, che chiede circa 20 milioni. Massara lo vuole assolutamente in giallorosso con Gasperini, si valuta l'inserimento nella trattativa di contropartite che possono essere El Shaarawy o Leon Bailey, arrivato in estate nella capitale in prestito oneroso con diritto di riscatto dall'Aston Villa.
Gli intrecci con il Nizza: la situazione di Viti e Richardson
Viti lascerà la Fiorentina, ha già interrotto il suo prestito in viola per fare ritorno formalmente al Nizza e poi passare invece di nuovo in prestito in Serie B alla Sampdoria. Richardson aspetta invece una chiamata dal Nizza
Nuovi contatti per Fabbian
In entrata la Fiorentina ha avuto nuovi contatti con gli agenti di Fabbian, ancora non ci sono stati colloqui con la dirigenza del Bologna ma i viola vogliono provare a prendere il giocatore valutato circa 15 milioni. Da capire se nelle prossime ore si deciderà di affondare o si andrà su altri profili per la mediana.
