La Fiorentina è su Thorstvedt, ma il Sassuolo per adesso muro: il punto
Fiorentina di nuovo su Kristian Thorstvedt: questo quanto riporta SkySport, secondo cui il centrocampista del Sassuolo, già al centro delle voci di mercato riguardanti i viola nelle ultime sessioni di mercato, sarebbe di nuovo al centro delle mire del club gigliato. Operazione difficile, perché, come aggiunge Sky, non arrivano segnali di apertura da parte dei neroverdi: il Sassuolo infatti, non intende privarsi del giocatore e, al momento, non prende in considerazione una cessione
