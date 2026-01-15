In arrivo l'IA negli stadi italiani: servirà per il riconoscimento facciale

Negli stadi italiani i controlli resteranno elevati e costanti. Questo è quanto riportato dal Corriere della Sera, che sottolinea come il Ministero dell’Interno stia lavorando a due distinti provvedimenti normativi: un decreto legge di 25 articoli e un disegno di legge articolato in 40 punti. Entrambi saranno esaminati nei prossimi Consigli dei ministri, per poi seguire percorsi legislativi separati.

Tra le nuove misure di sicurezza ci saranno anche sistemi di riconoscimento facciale supportati da tecnologie di intelligenza artificiale, che entreranno in funzione esclusivamente dopo la commissione di un reato durante un evento sportivo. L’obiettivo è fornire un valido ausilio alle forze di polizia nell’individuazione dei presunti responsabili, consentendo l’adozione di provvedimenti come il daspo e l’arresto in flagranza differita.