Sky UK rivela: "Dier vuole restare al Monaco, rifiutato il West Ham"
A inizio settimana il nome di Eric Dier, difensore inglese classe 1994 attualmente in forza al Monaco, era stato accostato alla Fiorentina nel consueto giro di voci di mercato. Tuttavia, come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, l’operazione è apparsa fin da subito complessa, soprattutto per la volontà della dirigenza viola di puntare su un difensore di piede mancino, caratteristica che non rientra nel profilo dell’ex Tottenham, destro naturale. A raffreddare ulteriormente la pista è quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sports UK.
Secondo le indiscrezioni dell'emittente inglese, Dier non sarebbe assolutamente intenzionato a lasciare il Monaco. Nelle scorse ore, oltre alla Fiorentina, ci sarebbe stato un sondaggio anche da parte del West Ham, situazione che, però, è stata declinata dal giocatore ancora prima di nascere. Ad oggi sembra dunque improbabile un suo trasferimento altrove, Fiorentina compresa.
