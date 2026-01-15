Moreno: "Il trasferimento in estate è stato ideale. Qui mi danno fiducia"
FirenzeViola.it
Matias Moreno, difensore della Fiorentina in prestito al Levante, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid ha parlato della sua scelta di andare a giocare nel club spagnolo: "Il trasferimento dalla Fiorentina è stato l’ideale. Penso che si veda quanto mi danno la loro fiducia, qui mi sento a mio agio, ed è stata finora un'ottima stagione, voglio continuare a migliorare ancora. Sono contento di come stanno andando le cose individualmente, e collettivamente possiamo fare molto meglio, daremo il massimo quest'anno.
Dove mi viene dimostrato affetto, rispondo molto bene a quegli stimoli. La squadra è una grande famiglia che adoro. Mi sto godendo il presente al Levante".
