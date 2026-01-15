Maguire in Serie A a gennaio? Anche la Fiorentina è interessata

Harry Maguire potrebbe sbarcare nel corso del mercato di gennaio in Serie A. È questa la notizia che ha raccolto Tuttomercatoweb.com, che sottolinea come il centrale classe 1993 del Manchester United, il cui contratto coi Red Devils scadrà nell'estate del 2026, è prendibile solo a titolo definitivo e non in prestito. Maguire, che percepisce un maxi ingaggio in Inghilterra, dovrà ovviamente vedere al ribasso le sue pretese contrattuali.

Ne è ha conoscenza il ragazzo e pure l'entourage, e i contatti in questo senso stanno già andando in questa direzione. Il difensore inglese interessa all'Inter, in caso di uscita di uno tra Acerbi e De Vrij, al Napoli, alla ricerca di un difensore in più da inserire in caso soprattutto di uscita di Marianucci, ma anche alla Fiorentina, nonostante ovviamente i costi dell'operazione per il club viola siano importanti.