Paratici provato dalle discussioni. CorFio: "Tottenham ostinato"

Il Corriere Fiorentino, questa mattina in edicola, presenta un focus su Fabio Paratici, che dal 4 febbraio sarà ufficialmente il nuovo direttore sportivo viola. Il Tottenham non si è mosso di un passo rispetto alla sua condizione posta al dirigente per liberarlo, ossia completare il mercato di gennaio. Una posizione chiara, irremovibile, e contro la quale lo stesso Paratici (descritto come abbastanza provato dalle discussioni di queste settimane) non ha né voluto né potuto forzare troppo la mano.

Il rischio, altrimenti, era mandare per aria l’intera operazione. "Voglio ringraziare il consiglio del Tottenham per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e unirmi alla Fiorentina - le sue parole al sito ufficiale degli Spurs - ho amato questo periodo ma questa opportunità, insieme alla necessità di avere base nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione".