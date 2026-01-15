Dalla Svizzera, Fiorentina interessata a Sow del Losanna
Si aggiunge un alto nome alla lista di calciatori nel mirino della Fiorentina per questa sessione invernale di calciomercato. La notizia arriva dalla Svizzera, e in particolare dal portale Blue Sport, e sottolinea come il club viola sia tra le società interessate al profilo del difensore classe 2003 svizzero Karim Sow. La Fiorentina non sarebbe però l'unica squadra sul calciatore, con anche Cagliari e Augsburg che hanno chiesto informazioni. In ogni caso al momento il ragazzo e il suo entourage sembrano voler attendere prima di prendere una decisione.
