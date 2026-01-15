Fiorentina, lo scout Grabinski annuncia l'addio: "A Firenze tre anni meravigliosi"

Dalla giornata di ieri dopo tanto parlare è finalmente diventato ufficiale, Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio, sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. La notizia dell'arrivo a Firenze dell'ormai ex dirigente del Tottenham ha già iniziato ad avere le prime ripercussioni a livello societario e dirigenziale anche in seno al club viola.

In mattinata infatti lo scout gigliato Cesar Grabinski, a Firenze da tre anni, ha annunciato attraverso alcune storie Instagram il suo addio alla Fiorentina. “Tre anni meravigliosi, grazie Firenze”, queste le parole dell'argentino a cui ha fatto seguito anche l’annuncio della sua nuova destinazione, ovverosia il Monza.