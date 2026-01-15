Douglas Costa può tornare in Italia: lo cerca il Chievo Verona

Douglas Costa può tornare in Italia: lo cerca il Chievo VeronaFirenzeViola.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 15:44News
di Redazione FV

Dalla serata di ieri ha iniziato a circolare una clamorosa indiscrezione per quanto riguarda il calcio italiano e in particolare il Chievo Verona, club che milita attualmente in Serie D. Secondo infatti quanto riferito da Sky Sport, il Chievo, potrebbe tesserare l'ex Juventus Douglas Costa, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Australia con il Sydney Fc.

Il brasiliano starebbe valutando di fare 6 mesi nella quarta categoria del calcio italiano, al Chievo, per poi passare a fine stagione all'Al Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti, la stessa squadra in cui si è di recente trasferito Mario Balotelli e che condivide con i clivensi la medesima proprietà, che fa capo all'italiano Laterza.