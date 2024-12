SERIE A, Lecce-Lazio 1-2: la decide Marusic all'ultimo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio porta via 3 punti dal Via del Mare dopo una partita durissima, decisa solo all'87' da Adam Marusic nonostante i biancocelesti abbiano giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica dopo l'espulsione di Guilbert che al 45' ha permesso a Castellanos di sbloccare la gara su rigore. Al rientro dagli spogliatoi i salentini sorprendono la Lazio con Morente e pareggiano prima che in mischia Marusic decida la sfida. Clamorosa traversa colpita da Kaba al 95' che ha fatto disperare Giampaolo: alla fine vince la Lazio che sale così a 34 punti in classifica