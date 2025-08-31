Serie A, le gare di oggi: con i viola la Juventus. Questa sera Inter e Lazio
Dopo i successi di Roma e Napoli ieri sera, rispettivamente contro Pisa e Cagliari, la Serie A torna in campo oggi con quattro sfide. La domenica di campionato si apre alle 18.30 con Torino-Fiorentina e Genoa-Juventus. Alle 20:45 invece sarà il turno di Lazio e Inter che affronteranno in casa rispettivamente l'Udinese e l'Hellas Verona. Essendo l'ultima giornata prima della pausa nazionali domani non sono in programma match. Il secondo turno di Serie A si chiuderà stasera, la terza giornata invece inizierà sabato 13 settembre con la sfida pomeridiana (calcio d'inizio alle 15:00) tra Cagliari e Parma.
