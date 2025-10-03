Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Sassuolo: out Berardi

Il sesto turno di campionato è pronto a partire ed avrà il via alle 20:45 di questa sera con la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Sassuolo. Proprio in vista di questa partita sono state da poco rese note le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Zanetti e Grosso, con la notizia più eclatante che è quella dell'esclusione non solo dai titolari ma anche dalla panchina di Domenico Berardi. Questi gli undici iniziali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi Allenatore: Paolo Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini Allenatore: Fabio Grosso