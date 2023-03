SERIE A, Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Spezia

FirenzeViola.it

Il Sassuolo per proseguire nella striscia di vittorie, lo Spezia per rincorrere la salvezza. Punti importanti in palio al Mapei Stadium dove i neroverdi emiliani ospitano gli Aquilotti liguri. Alessio Dionisi conferma Laurienté nel tridente insieme a Pinamonti e Berardi. Sorpresa in mezzo al campo dove c’è Thorstvedt per Frattesi insieme a Maxime Lopez e Matheus Henrique. In difesa davanti a Consigli spazio a Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio. Risponde Leonardo Semplici si affida a Dragowski fra i pali, Amian e Nikolaou sulle corsie laterali con Ampadu e Caldara a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo Bourabia fa reparto con Ekdal e Agudelo mentre Nzola è innescato da Maldini e Gyasi.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorstvedt, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurientè.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Gyasi, Nzola, Maldini.