SERIE A, Le formazioni ufficiali delle gare delle 15:00

Due match in programma questo pomeriggio alle ore 15.00. La Roma di Juric, dopo la vittoria contro Udinese e il pareggio al debutto in Europa League contro l'Atletico Bilbao, è attesa di nuovo all'Olimpico per affrontare il Venezia dell'ex tecnico Di Francesco. A Como, invece, i lariani vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo contro l'Hellas Verona. Queste formazioni ufficiali:

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Soulé, Dovbyk.

Venezia (3-5-2): Joronen; Candela, Svoboda, Idzes; Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belayhane, Dani Silva; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.

Como (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.