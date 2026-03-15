Serie A, le formazioni ufficiali del match tra Como e Roma

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A pochi minuti dal fischio d'inizio di quello che è un vero e proprio spareggio per una posizione nella prossima Champions League, quello tra Como e Roma, sono uscite le formazioni ufficiali del match con le scelte dei rispettivi tecnici, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. Questi i ventidue che scenderanno in campo:

Como (3-4-2-1): Butez; Diego Carlos, Ramon, Kempf; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Caqueret, Valle; Nico Paz, Baturina. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavalina, Goldaniga, Morata, Douvikas, Lahdo, J.Rodriguez. Allenatore: Cesc Fabregas.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Robinio Vaz, Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperini.