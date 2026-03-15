Serie A, il Pisa travolge il Cagliari. Vittoria del Bologna in casa del Sassuolo
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Si sono da poco concluse le gare delle ore 15 di Serie A. Il Pisa, nella sfida casalinga contro il Cagliari, ha ottenuto la sua seconda vittoria in campionato battendo per 3-1 gli uomini di Pisacane e portandosi a quota 18 punti in classifica al pari del Verona grazie alle rete di Moreo e alla doppietta di Caracciolo.
I nerazzurri erano rimasti anche in dieci dal 37' del primo tempo per l'espulsione di Durosinmi. Sull'altro campo invece, quello del Mapei Stadium, la sfida tra Sassuolo e Bologna è terminata con il successo per 1-0 degli ospiti allenati da Italiano grazie alla rete in apertura di gara di Dallinga.
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