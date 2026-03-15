Serie A, le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna

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Dopo il lunch match tra Hellas Verona e Genoa prosegue la 29^ giornata di Serie A in questo turno domenicale. In campo alle ore 15:00 scenderanno Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna, con i rispettivi tecnici che hanno scelto gli undici titolari. Queste di seguito sono infatti le formazioni ufficiali delle due partite:

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi. Oscar Hiljemark.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Mina; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Obert; Folorunsho; Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente. Allenatore: Fabio Grosso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Miranda; N. Moro, Sohm; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.