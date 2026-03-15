Serie A, scatto salvezza del Genoa: battuto 2-0 l'Hellas Verona

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Si è da poco concluso allo stadio Benetgodi di Verona il lunch match tra l'Hellas Verona e il Genoa. Ad avere la meglio sono stati i rossoblù che, grazie ad un gran gol di Vitinha e ad un colpo di testa di Ostigard, hanno battuto per 2-0 i padroni di casa. Entrambe le reti sono arrivate nella ripresa ed hanno permesso alla squadra di Daniele De Rossi di portare a casa 3 punti fondamentali nella lotta alla salvezza.

Il Grifone è infatti salito a quota 33 punti in classifica, agganciando il Torino al 13° posto, mentre per i gialloblù questa è una sconfitta che pesa tanto sulle speranze di rimonta salvezza, con la squadra di Sammarco che resta ferma al penultimo posto a quota 18 punti.