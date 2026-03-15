Inter, problemi per Mkhitaryan: condizioni da valutare. Calhanoglu verso il rientro

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Dopo il pareggio per 1-1 tra le polemiche contro l’Atalanta, in casa Inter si fanno alcune valutazioni in vista della trasferta della prossima settimana sul campo della Fiorentina. A partire da Hakan Çalhanoğlu che, secondo quanto riportato da Sky Sport, è sulla strada del pieno recupero e nei prossimi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra in vista della gara del Franchi.

Situazione leggermente più incerta invece per Lautaro Martínez: non c’è particolare pessimismo, ma lo staff preferisce procedere con cautela e le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno. Da verificare anche lo stato fisico di Manuel Akanji, costretto a uscire prima del termine nella partita di ieri, e di Henrikh Mkhitaryan, che ha concluso la gara accusando qualche fastidio muscolare.