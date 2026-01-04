Serie A, Lazio-Napoli 0-2. Espulsi Marusic e Noslin: salteranno la Fiorentina

Si è da poco concluso il match delle ore 12:30 di Serie A tra Lazio e Napoli giocatosi all'Olimpico. La sfida è stata vinta per 2-0 dagli uomini di Conte, che hanno archiviato di fatto la partita già nel primo tempo con le reti prima di Spinazzola e poi di Rrahmani. Nel corso del secondo tempo poi gli animi si sono surriscaldati, con tre espulsioni, due tra le fila della Lazio, prima a Noslin per doppio giallo, e poi a Marusic per uno scontro faccia a faccia con Mazzocchi, a sua volta espulso per il Napoli.