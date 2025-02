Serie A, Lautaro fa volare l'Inter in vetta. Genoa ko. La classifica sorride anche ai viola

L'Inter conquista 3 punti ai danni del Genoa (1-0) e vola momentaneamente in vetta, superando di un punto il Napoli che deve ancora giocare. la squadra nerazzurra vince di misura, grazie allo stacco di testa di Lautaro al 78' sullo sviluppo di un corner dopo un primo tempo in cui aveva avuto il pallino del gioco ma in cui non era riuscita a sbloccare la gara.

Nel primo tempo Correa, che Inzaghi aveva scelto come spalla di Lautaro, si infortuna e deve uscire (sostituito da Taremi): per l'argentino si tratta di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con l'entità ovviamente ancora da valutare.

La classifica L'Inter vola in vetta supperando momentaneamente il Napoli che domani sarà a Como, il Genoa resta a secco e dunque non riesce a controsorpassare il Torino che nel pomeriggio l'aveva superato. La classifica sorride ai viola che in questo sabato può dirsi soddisfatta dei risultati delle avversarie scese in campo. Se la Lazio non è andata in fuga (ma è a +5) guadagnando un solo punto contro il Venezia, Bologna e Milan hanno fatto peggio, sconfitte rispettivamente da Parma e Torino.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 57 (26 partite giocate)

Napoli 56 (25)

Atalanta 51 (25)

Lazio 47 (26)

Juventus 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (25)

Bologna 41 (25)

Roma 37 (25)

Udinese 36 (26)

Torino 31 (26)

Genoa 30 (26)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (26)

Verona 23 (25)

Parma 23 (26)

Empoli 21 (25)

Venezia 17 (26)

Monza 14 (25)