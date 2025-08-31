Serie A, la seconda giornata si chiude con Inter-Udinese e Lazio-Verona: le formazioni
La domenica di campionato si chiude con Inter-Udinese e Lazio-Verona, che concludono il programma della seconda giornata. Ecco le formazioni ufficiali:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provsgaard, Nuno Tavares; Delle Bashiru, Rovella, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Harroui, Bradaric; Giovane, Sarr
Allenatore: Paolo Zanetti.
--------------
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Pavard, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Esposito. All. Chivu.
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Kamara, Bravo, Buksa, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miler, Modesto. All. Runjaic.
