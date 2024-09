SERIE A, La Roma ribalta il Venezia e vince 2-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma riesce ad avere la meglio del Venezia nonostante la sofferenza del primo tempo in cui i lagunari non solo vanno in vantaggio con Pohjanpalo ma rischiano di raddoppiare in almeno altre due occasioni. Nel secondo tempo però il nuovo tecnico Juric la ribalta con i cambi e prima Cristante, poi il giovane Pisilli, sigillano la rimonta che porta i giallorossi a 9 punti in campionato con due vittorie su due dopo il cambio in panchina.