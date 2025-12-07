Serie A, la Roma a Cagliari per tornare in vetta: le formazioni ufficiali
Alle 15 fischio d'inizio per la sfida tra Cagliari e Roma con i sardi che vogliono allontanarsi dalla zona a rischio visto che sono solo a *1 dal terzultimo posto ora occupato dal Pisa con 10 punti che però deve ancora giocare, mentre la Roma cerca di ritornare in vetta alla classifica rispondendo alla vittoria dell'Inter e in attesa di Milan e Napoli. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito. All. Pisacane
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini
