SERIE A, La Lazio sbanca Napoli: Baroni aggancia i viola

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una gara praticamente sempre in equilibrio, la Lazio centra il colpo grosso e sbanca il Maradona. Piegato il Napoli per 0-1, grazie a una bella rete di Isaksen che permette agli uomini di Baroni di rimanere attaccati a Fiorentina e Inter a quota 31 punti, mentre i partenopei lasciano la vetta della classifica in favore dell'Atalanta. Il tutto con viola nerazzurri che contano una partita in meno, visto il recupero da giocare della sfida del Franchi rinviata domenica scorsa per il malore occorso a Bove.