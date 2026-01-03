Serie A, la Juventus va sotto, recupera ma fallisce il gol del ko: 1-1 a Lecce
La Juventus non va oltre all'1-1 allo stadio "Via del Mare" di Lecce con i salentini che anzi erano andati in vantaggio per primi. I bianconeri recuperano ed hanno l'occasione del colpo del ko dal dischetto, non sfruttato da David.
Banda sblocca il risultato nel secondo minuto di recupero del primo tempo ma McKennie è bravo a recuperare lo svantaggio già ad inizio ripresa (49'). Al 66' la Juventus ha la possibilità di ribaltare il risultato grazie ad un rigore concesso dall'arbitro richiamato al Var per un fallo su David che però dal dischetto si fa parare il tiro da Falcone. Falcone che salva il punto anche nel finale, come il palo si oppone al 94' a Yldiz.
Con il punto la Juventus aggancia la Roma a quota 33 mentre il Lecce si porta a quota 17 a più cinque dal terzultimo posto occupato dal Verona.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati