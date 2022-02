SERIE A, La Juve passa ad Empoli: 3-2, doppio DV

Con una doppietta e un'altra prova notevole di Dusan Vlahovic la Juventus passa 3-2 ad Empoli. Nel primo tempo è Kean a sbloccarla di testa, per poi venire rimontato dopo pochi minuti da Zurkowski bravo ad inserirsi in area. Al termine della prima frazione di gioco Vlahovic segna il primo gol sfruttando un assist di Cuadrado, nel secondo si ripete con un gol ancora più bello. Poi la Juve si chiude in difesa e l'Empoli riesce ad accorciare con La Mantia, ma non riesce a trovare l'insperato pareggio. Juventus che si lancia al quarto posto e punta le squadra davanti.