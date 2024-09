SERIE A, la Fiorentina ospita la Lazio al Franchi: i precedenti

FirenzeViola.it

Nel quinto turno della Serie A 2024/2025, Fiorentina e Lazio si affronteranno allo Stadio Artemio Franchi con fischio d'inizio dell'arbitro Matteo Marcenaro alle 12.30 di domenica 22 settembre 2024.

I Viola allenati da Raffaele Palladino hanno fatto una bella prestazione nell'ultima partita di campionato passando due volte in vantaggio a Bergamo, ma l'Atalanta alla fine è riuscita a recuperare e a conquistare i tre punti in palio. La Fiorentina, che al momento ha appena 3 punti in classifica, è determinata a rimettersi in carreggiata il prima possibile. Questa partita sarà tutt'altro che una passeggiata per i gigliati che però dovrebbero avere a disposizione una squadra al completo, un valore aggiunto. Il club della capitale, da parte sua, punta a consolidare la vittoria ottenuta per 2-1 nel turno precedente contro l'Hellas Verona, che l’ha portato a 7 punti in classifica e a 3 lunghezze dalla vetta. I biancocelesti hanno iniziato la nuova annata con la loro vecchia abitudine di faticare in trasferta come già avvenne nel finale della passata stagione e alla prima uscita fuori casa hanno perso contro l'Udinese. Anche l'organico della Lazio è in buona salute e il solo Castellanos resta in dubbio per la gara in Toscana. Da non trascurare anche il fatto che la Lazio sarà impegnata tre giorni dopo in Europa League e questo potrebbe spingere il tecnico Marco Baroni a considerare un po' di turn-over.

I PRECEDENTI

Nell'ultimo incontro a Firenze, quello giocato in campionato lo scorso 26 febbraio, la Fiorentina sconfisse la Lazio per 2-1. Sono 150 i precedenti tra le due squadre in Serie A e l'ago della bilancia è leggermente spostato dalla parte della squadra ospite che ha vinto 59 volte a fronte di 48 sconfitte e 43 pareggi. Per quanto riguarda le gare a Firenze, però, si inverte la tendenza con 34 vittorie viola, 20 pareggi e 21 successi degli ospiti. La Lazio è però riuscita a vincere in 9 delle ultime 14 sfide all'Artemio Franchi. Se prendiamo invece il confronto tra gli allenatori, Palladino e Baroni si sfideranno per la quarta volta in carriera con 1 vittoria per parte e 1 pareggio. Palladino inoltre non ha mai battuto la Lazio, con 2 vittorie e 2 pareggi, mentre Baroni ha 2 successi contro la Fiorentina a fronte di 1 pareggio e 3 sconfitte.

Sulla lavagna dei bookmaker di Snai Sport è la Fiorentina ad essere considerata la favorita dando un'occhiata alle quote associate ai tre esiti finali, anche se un dato da non tralasciare è il fatto che tra questo campionato e quello precedente, la Lazio è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 gare. Interessante anche la proposta fatta per un possibile Over 2.5: tre o più gol sono stati segnati nelle prime 4 partite della Lazio in questo campionato nonché nelle ultime 2 della Fiorentina. A proposito del connubio Fiorentina-Over 2.5, si è verificato in 8 delle ultime 10 gare dei viola in Serie A. Infine il Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, che si è verificato nei primi quattro turni del campionato 2024/2025 con la Lazio in campo.