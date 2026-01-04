Serie A, la domenica si apre col botto: Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

Il big match del 18° turno di campionato è fissato all'ora di pranzo, con Lazio-Napoli in programma alle 12:30 all'Olimpico. Squadre a breve in campo, di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Mctominay Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte