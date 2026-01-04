Serie A, la domenica si apre col botto: Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali
FirenzeViola.it
Il big match del 18° turno di campionato è fissato all'ora di pranzo, con Lazio-Napoli in programma alle 12:30 all'Olimpico. Squadre a breve in campo, di seguito le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Mctominay Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
Pubblicità
News
Graziani: "Kean? Io lo farei giocare se lui se la sente e gli ho dato il permesso, non mi fido degli altri"
Solidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscitadi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Solidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Copertina
Alberto PolverosiI calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com