Serie A, Zielinski al 90' fa volare l'Inter: 3-2 alla Juventus e +8 sul Milan

L'Inter vince l'emozionante derby d'Italia con la Juventus per 3-2, ricco dunque di gol e ribaltamenti di fronte fin dall'inizio con i bianconeri costretti a giocare in dieci per oltre 45 minuti ma mai doma visto che nel finale aveva trovato il pari prima del definitivo sigillo di Zielinski. Inter sempre più sola in vetta, a +8 sul Milan che il 18 recupera la gara con il Como. La Juve resta quinta a 46 punti appaiata alla Roma che deve però ancora giocare.

Nel primo tempo, al 17' un'autorete di Cambiaso sblocca il risultato a favore dell'Inter ma è lo stesso esterno bianconero al 26', su suggerimento di McKennie, a siglare il pareggio. Al 42' c'è il palo di Bastoni ma anche l'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione (tra le polemiche) che costringe la Juventus a giocare in dieci per tutta la ripresa. La Juventus non si arrende e impegna Sommer con Miretti, oltre a reclamare un rigore al 70' per un presunto fallo su McKennie in area ma per l'arbitro non c'è nulla. Ma è l'Inter a segnare, al 76', con Pio Esposito entrato da appena 10 minuti. Ma la partita non è certo finita, perché all'83' Locatelli, ispirato dal solito McKennie, ha siglato il pareggio. Ma la zampata di Zielinski al 90' riconsegna l'intera posta all'Inter.