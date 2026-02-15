La Viola sbanca Como, il CorFio: "Più guardinga e smaliziata. Ma resta da rifondare"

Predica prudenza il Corriere Fiorentino, nelle sue pagine odierne, in cui commenta l'importante vittoria della Fiorentina di ieri sul campo del Como. "C’è da augurarsi che un dirigente di esperienza come Fabio Paratici sappia bene come mantenere altissima la concentrazione e la tensione per una squadra che ieri a Como ha saputo interpretare al meglio la partita", scrive il quotidiano locale nel suo fondo sulla squadra viola, a cura di Ernesto Poesio. Che prosegue poi: "Attenta e chiusa in difesa, la Fiorentina di Vanoli si è finalmente calata nella dimensione della squadra in lotta per la salvezza, al cospetto di un Como che forse ha guardato troppo la classifica (sia la propria che quella dei viola) ed è sceso in campo dando per scontato un risultato positivo.

Si è vista una Fiorentina più guardinga e smaliziata nella gestione dei tempi morti della gara. Chiusa in difesa e pronta a ripartire o a sfruttare la prima occasione, la squadra di Vanoli non ha avuto fretta consapevole che anche un pareggio, alla fine, non sarebbe stato un risultato da disdegnare. Certo anche stavolta è arrivato il gol degli avversari, segno che la solidità difensiva resta al momento un concetto non del tutto assimilato, ma è stato soprattutto il finale (così amaro in tante occasioni) a mostrare una Fiorentina diversa, aggrappata a quei tre punti che stavolta non avrebbe mollato per niente al mondo. Così è arrivata la quarta vittoria stagionale (la seconda in trasferta), che a questo punto della stagione può davvero rappresentare la base su cui costruire lo sprint finale verso la salvezza. E verso una maggiore serenità che consentirà a Paratici di iniziare a ricostruire il futuro. Perché al di là di qualche scintilla finale questa, dopo una delle peggiori stagioni della storia viola, resta una Fiorentina da rifondare", l'analisi del quotidiano.