Cammina sulle nuvole, segna col calcio in testa: a Como il migliore è Fagioli

Fioccano voti altissimi per Nicolò Fagioli, nelle pagelle della stampa sportiva in merito a Como-Fiorentina. Per i critici è il regista il migliore in campo della sfida del Sinigaglia, condita soprattutto dalla sua prestazione. Scrive La Gazzetta dello Sport, sul centrocampista andato in rete: "Sul gol sembra camminare sulle nuvole, soave e tranquillo. E poi utile nel coprire su Paz, fin nel cuore dell’area". Insiste, su Fagioli, La Nazione: "Un po’ di fatica in più ad accendersi, soprattutto perché dalle sue parti transitano avversari di talento. Poi si convince che anche lui non è da meno e si accende. In copertura tanto lavoro e i soliti chilometri percorsi. Poi decide di mettersi in proprio e, ’rubando’ un rimpallo, con tecnica si trova davanti a Butez e la fredda sul suo palo. Classe. Esce distrutto nel finale e sarebbe stato sorprendete il contrario". Si accoda il Corriere dello Sport-Stadio: "Vale il discorso fatto per Dodo. Quindici minuti iniziali per così dire “pigri”, poi si prende il centrocampo e soprattutto la scena con un gol che appartiene a chi ha il calcio in testa, nel destro e nel sinistro".

Le pagelle di Fagioli:

Corriere dello Sport-Stadio: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere Fiorentino: 6,5

La Nazione: 7,5

la Repubblica: 7