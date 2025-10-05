Serie A, la classifica aggiornata: Roma sola in vetta, Fiorentina quart'ultima
La Roma si ritrova in vetta alla classifica grazie al 2-1 corsaro del Franchi: sconfitta, ancora una volta, la Fiorentina. Al Dall'Ara, invece, il Bologna ha travolto il Pisa raggiungendo quota 10 punti. Di seguito la graduatoria aggiornata:
Roma 15 (6)
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 10 (6)
Bologna 10 (6)
Como 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Cremonese 9 (6)
Cagliari 8 (6)
Udinese 8 (6)
Lazio 7 (6)
Parma 5 (6)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (6)
Verona 3 (6)
Genoa 2 (5)
Pisa 2 (6)
