Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina è ultima a pari merito
La domenica di Serie A si è chiusa con Milan-Fiorentina, match terminato con un'altra sconfitta per i viola che erano passati in vantaggio con Gosens prima di farsi recuperare da due gol di Leao di cui il secondo su calcio di rigore. Prosegue il momento terribile della Fiorentina che porta a casa zero punti e in virtù degli altri risultati si trova ora all'ultimo posto in classifica a pari merito con Pisa e Genoa. Questa la classifica aggiornata in attesa dell'ultima partita del turno in programma domani:
CLASSIFICA:
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 11
Sassuolo 10
Cremonese 9*
Cagliari 8
Udinese 8*
Torino 8
Lazio 8
Lecce 6
Parma 6
Hellas Verona 4
Fiorentina 3
Pisa 3
Genoa 3
