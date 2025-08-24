Serie A, la classifica aggiornata: 5 squadre in vetta. Domani gioca l'Inter

Si è chiusa da poco la prima domenica di questa nuova Serie A 2025-2026. Dopo le vittorie Napoli e Roma, oltre alla clamorosa sconfitta del Milan in casa con la Cremonese, di sabato, oggi hanno ottenuto tre punti il Como e la Juventus. Fermate sul pari invece, rispettivamente da Pisa e Cagliari, Atalanta e Fiorentina. Domani sono in programma due sfide, Udinese-Verona alle 18.30 e Inter-Torino alle 20:45, intanto questa la classifica aggiornata ad oggi della Serie A:

SERIE A

Napoli 3

Juventus 3

Como 3

Cremonese 3

Roma 3

Pisa 1

Fiorentina 1

Atalanta 1

Cagliari 1

Lecce 1

Genoa 1

Udinese 0*

Inter 0*

Torino 0*

Verona 0*

Milan 0

Bologna 0

Sassuolo 0

Lazio 0

Parma 0

*Una partita in meno