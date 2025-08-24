Serie A, la classifica aggiornata: 5 squadre in vetta. Domani gioca l'Inter

Serie A, la classifica aggiornata: 5 squadre in vetta. Domani gioca l'InterFirenzeViola.it
Ieri alle 23:14News
di Redazione FV

Si è chiusa da poco la prima domenica di questa nuova Serie A 2025-2026. Dopo le vittorie Napoli e Roma, oltre alla clamorosa sconfitta del Milan in casa con la Cremonese, di sabato, oggi hanno ottenuto tre punti il Como e la Juventus. Fermate sul pari invece, rispettivamente da Pisa e Cagliari, Atalanta e Fiorentina. Domani sono in programma due sfide, Udinese-Verona alle 18.30 e Inter-Torino alle 20:45, intanto questa la classifica aggiornata ad oggi della Serie A: 

SERIE A
Napoli 3
Juventus 3
Como 3
Cremonese 3
Roma 3
Pisa 1
Fiorentina 1
Atalanta 1
Cagliari 1
Lecce 1
Genoa 1
Udinese 0*
Inter 0*
Torino 0*
Verona 0*
Milan 0
Bologna 0
Sassuolo 0
Lazio 0
Parma 0

*Una partita in meno