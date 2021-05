SERIE A, L’Inter batte 2-0 il Crotone. Lo scudetto...

Non senza difficoltà, l'Inter vince anche sul campo del Crotone e vola momentaneamente a +14 sull'Atalanta seconda. 0-2 il finale dello Scida grazie alle reti nella ripresa di Christian Eriksen e Achraf Hakimi. Per la matematica dello Scudetto adesso manca davvero pochissimo: se l'Atalanta domani non batterà il Sassuolo, la festa nerazzurra potrà prendere ufficialmente il via. Il Crotone, invece, col ko odierno trova anche la matematica retrocessione in Serie B.