SERIE A, Inter a valanga sull'Empoli. Rimonta Venezia

I risultati delle partite delle 18:30 in questo mercoledì di Serie A portano due vittorie importanti per Inter e Venezia. I nerazzurri vincono largamente in casa dell'Empoli sfruttando un'espulsione per Goglichidze nel primo tempo: con l'uomo in più, la squadra di Inzaghi passa 3-0 grazie alla doppietta di Frattesi e alla rete di Lautaro Martinez, portandosi così di nuovo a -4 dal Napoli. I toscani invece restano fermi a 11 punti in classifica.

Sull'altro campo, rimonta del Venezia sull'Udinese: gli ospiti vanno sul 2-0 con i gol di Lovric e Bravo, poi inizia la rimonta con Pohjanpalo che segna su rigore due volte. Nel mezzo il gol di Nicolussi Caviglia e i 3 punti alla squadra di Di Francesco per lasciare così l'ultimo posto in classifica. Udinese che si ferma a 16 punti, gli stessi della Fiorentina che domani giocherà con il Genoa.