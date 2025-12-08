Longhi: "La Fiorentina deve togliersi lo smoking e mettersi la tuta da lavoro"

Bruno Longhi, noto giornalista, è intervenuto a Radio Sportiva commentando il momento della Fiorentina e dando un consiglio alla squadra viola su una strada da seguire per uscire da questa crisi: "Gli uomini di Vanoli dovrebbero prendere spunto da Verona-Atalanta. I gialloblù hanno fatto una partita pazzesca, mettendo in campo grinta e voglia e arrivando a lottare su ogni pallone. La Fiorentina deve togliersi lo smoking e mettersi la tuta da lavoro.

Il Verona di Zanetti ha dimostrato che con la forza di volontà si possono vincere anche le partite più difficili, i viola invece stanno pensando ad altro. Da chi tira i rigori, alle dichiarazioni, alle smentite sui social... Tutta la rosa deve mettersi in testa che solo con un calcio diverso si può raddrizzare questa stagione".