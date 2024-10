FirenzeViola.it

La Juventus saluta il controsorpasso ai danni dell'Inter in classifica e soprattutto l'imbattibilità della propria porta in questo campionato di Serie A. Con il Cagliari finisce 1-1 all'Allianz Stadium ed è il quarto pareggio per la squadra di Thiago Motta. Al gol di Vlahovic su rigore nel primo tempo ha risposto alla scadere sempre dal dischetto Razvan Marin.