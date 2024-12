SERIE A, Goleada Roma. 5-0 contro il Parma all'Olimpico

FirenzeViola.it

All'Olimpico la Roma batte il Parma 5-0 e si rilancia in campionato. Dopo la sconfitta in trasferta contro il Como per i giallorossi era fondamentale ottenere un successo contro la formazione ducale. Gara in discesa da subito per la formazione di Claudio Ranieri che dopo 13 minuti era già in vantaggio di due reti. Nel primo tempo a segno Dybala su rigore e Saelemaekers, mentre nella ripresa, oltre alla doppietta personale dell'argentino, sul tabellino dei marcatori sono finiti anche Paredes e Dovbyk..

Roma che aggancia così Torino e, quantomeno momentaneamente, Empoli a quota 19 punti. Il Parma invece, dopo un super avvio di campionato, non riesce a distanziarsi dalle zone meno nobili della classifica. I ducali infatti, con 15 punti, sono solo una lunghezza avanti rispetto alla zona retrocessione.