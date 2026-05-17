Serie A, gli altri risultati. Roma-Lazio 2-0, ok Milan, Napoli e Como

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Le partite delle 12 valide per la corsa Champions hanno visto la sola Juventus perdere punti. Hanno vinto infatti sia Roma che Napoli, Milan e Como. I giallorossi hanno battuto 2-0 la Lazio nel derby con doppietta di Mancini. Il Napoli invece ha blindato il secondo posto battendo 3-0 il Pisa a domicilio, mentre il Milan è stato corsaro contro il Genoa vincendo 2-1. Di misura anche la vittoria casalinga del Como, 1-0 al Parma e Juventus agganciata a 68 punti.

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