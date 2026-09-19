Serie A, le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio: inizio alle 20:45
FirenzeViola.it
Queste le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio, gara di campionato il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 20:45.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Perez, Helgason, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. All.: Stroppa.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
Pubblicità
News
Viola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%di Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Viola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa ricetta di Vanoli è quella giusta: il tecnico può davvero far innamorare questo gruppo della Fiorentina. Grosso era stato scaricato dai giocatori, impossibile pensare il contrario. Napoli prova del nove: guai a dare Allegri per morto
Luca CalamaiVanoli ha cambiato anima alla Fiorentina. Innamoriamoci di Pellegrino. La Fiorentina non può fare a meno di Fagioli. Contro il Napoli capiremo se questa Viola vale l’Europa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com