Serie A, le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio: inizio alle 20:45

Serie A, le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio: inizio alle 20:45FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:30News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio, gara di campionato il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 20:45.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Perez, Helgason, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. All.: Stroppa.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.