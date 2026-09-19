Roma-Inter finisce 2-2: doppiette di Koné e Lautaro. Gara mozzafiato

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È 2-2 tra Roma e Inter: un risultato in bilico fino agli ultimi minuti del match. I giallorossi sono passati in vantaggio per primi grazie alla doppietta di Koné (6’ e 37’). Nella ripresa i nerazzurri sono tornati subito in partita segnando al 46’ con Lautaro Martinez, che al 79’ ha pareggiato definitivamente i conti. Una sfida ad altissima intensità, che ha visto l’Inter vicina addirittura al vantaggio nel finale. Ora le due squadre sono prime in classifica a pari merito con 13 punti.