SERIE A, Florenzi e Dzeko in gol: Roma 2-0 Juventus

Si è da poco concluso il posticipo di questa domenica allo Stadio Olimpico di Roma con il risultato di 2-0. A decidere l'incontro sono stati Alessandro Florenzi al 79' ed Edin Dzeko al 93' dopo un incontro per larghi tratti giocato meglio dalla Juventus. I bianconeri dunque perdono la terza partita in campionato, mentre i giallorossi agganciano il Milan al 5° posto e continuano a credere in una qualificazione alla Champions League del prossimo anno che dista, in attesa di Inter-Chievo di domani sera, solo 1 punto.