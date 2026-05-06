Serie A, designazioni arbitrali della 36° giornata: Milan-Atalanta a Zufferli
Oltre a Fiorentina-Genoa, l'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per l'intero 36° turno di Serie A, che prenderà il via venerdì sera con la sfida tra Torino e Sassuolo. Una delle partite di cartello del weekend sarà Milan-Atalanta, sfida fondamentale al fine delle posizioni valide per l'Europa. Il match è stato affidato a Luca Zufferli della sezione di Udine che sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi e dal quarto uomo Fourneau. Al Var ci sarà Di Paolo, all'Avar Mariani. Per la lotta salvezza attenzione a Cremonese-Pisa, affidata a Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Queste le designazioni complete:
TORINO – SASSUOLO Venerdì 8/05 h. 20.45
GALIPO’ (foto)
BINDONI – TEGONI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PRONTERA
CAGLIARI – UDINESE Sabato 9/05 h. 15.00
DIONISI
SCATRAGLI – TRINCHIERI
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: COSSO
LAZIO – INTER Sabato 9/05 h. 18.00
ABISSO
FONTANI – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
LECCE – JUVENTUS Sabato 9/05 h. 20.45
COLOMBO
IMPERIALE – CECCONI
IV: TREMOLADA
VAR: MARIANI
AVAR: MAZZOLENI
H. VERONA – COMO h. 12.30
DI BELLO
LO CICERO – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: LA PENNA
CREMONESE – PISA h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – ROSSI M.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
PARMA – ROMA h. 18.00
CHIFFI
BAHRI – VECCHI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – ATALANTA h. 20.45
ZUFFERLI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: FOURNEAU
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARIANI
NAPOLI – BOLOGNA Lunedì 11/05 h. 20.45
PICCININI
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
