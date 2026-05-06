Serie A, designazioni arbitrali della 36° giornata: Milan-Atalanta a Zufferli

Serie A, designazioni arbitrali della 36° giornata: Milan-Atalanta a ZufferliFirenzeViola.it
Oggi alle 14:31News
Oltre a Fiorentina-Genoa, l'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per l'intero 36° turno di Serie A, che prenderà il via venerdì sera con la sfida tra Torino e Sassuolo. Una delle partite di cartello del weekend sarà Milan-Atalanta, sfida fondamentale al fine delle posizioni valide per l'Europa. Il match è stato affidato a Luca Zufferli della sezione di Udine che sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi e dal quarto uomo Fourneau. Al Var ci sarà Di Paolo, all'Avar Mariani. Per la lotta salvezza attenzione a Cremonese-Pisa, affidata a Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Queste le designazioni complete:

TORINO – SASSUOLO    Venerdì 8/05 h. 20.45

GALIPO’ (foto)

BINDONI – TEGONI

IV:      MARESCA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      PRONTERA

CAGLIARI – UDINESE    Sabato 9/05 h. 15.00

DIONISI

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV:      TURRINI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      COSSO

LAZIO – INTER     Sabato 9/05 h. 18.00

ABISSO

FONTANI – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       MASSA

LECCE – JUVENTUS     Sabato 9/05 h. 20.45

COLOMBO

IMPERIALE – CECCONI

IV:      TREMOLADA

VAR:     MARIANI

AVAR:     MAZZOLENI

H. VERONA – COMO     h. 12.30

DI BELLO

LO CICERO – BERCIGLI

IV:       BONACINA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:    LA PENNA

CREMONESE – PISA      h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – ROSSI M.

IV:     COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PEZZUTO

PARMA – ROMA    h. 18.00

CHIFFI 

BAHRI – VECCHI

IV:     MARESCA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      PAGANESSI

MILAN – ATALANTA    h. 20.45

ZUFFERLI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:       FOURNEAU

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MARIANI

NAPOLI – BOLOGNA     Lunedì 11/05 h. 20.45

PICCININI

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:     PERRI

VAR:    MARINI

AVAR:     GIUA