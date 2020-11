SERIE A, CR7 torna e trascina la Juve, Toro beffato al 98'

Tanti gol e numerose emozioni nelle due gare delle 15: a Cesena la Juventus crea tanto ma fatica per tutto il primo tempo, concluso 1-1 grazie al vantaggio bianconero di Morata ed al pari spezzino firmato Pobega. Pirlo nella ripresa si affida a Cristiano Ronaldo e l'entrata del fenomeno portoghese cambia le sorti del match: doppietta per CR7 (primo gol dopo 3 minuti dall'ingresso in campo, seconda rete su rigore) intervallata dalla rete di Rabiot (assist di Chiesa) per il 4-1 con cui i bianconeri tornano alla vittoria.

Tra Torino e Lazio succede di tutto: biancocelesti in vantaggio grazie al primo centro di Andreas Pereira ma riacciuffati subito da un colpo di testa di Bremer. Il Toro mette la freccia con Belotti su rigore, ma ad inizio ripresa una splendida punizione di Milinkovic-Savic riporta tutto in parità. Granata ancora avanti grazie ad uno svarione difensivo dei laziali che viene sfruttato al meglio da Lukic, ma nei minuti finali l'esito dell'incontro si capovolge: prima Immobile su rigore, poi Caicedo in mischia allo scadere regalano una vittoria clamorosa alla squadra di Inzaghi, mettendo ancora più nei guai il Torino e Giampaolo.

-SPEZIA-JUVENTUS 1-4

(14' Morata, 32' Pobega, 59' e 76'(rig) Ronaldo, 67' Rabiot)

-TORINO-LAZIO 3-4

(16'Pereira, 19 Bremer, 25' Belotti rig., 48' Milinkovic-Savic, 83' Lukic, 89' Immobile rig., 98' Caicedo)